В СФ предложили создать в регионах центры по развитию ИИ

Такие центры могут получить название "Интеллекторий", отметил сенатор Артем Шейкин

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин предлагает создать в регионах специализированные центры для ученых и предпринимателей, в которых они смогут развивать свои проекты в области искусственного интеллекта (ИИ). Соответствующая рекомендация включена в решение секции "Искусственный интеллект" Совета по цифровизации.

"Рекомендовать Министерству экономического развития РФ и Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ рассмотреть возможность создания специализированных центров для молодых специалистов, ученых и предпринимателей в субъектах РФ с целью развития региональных проектов в области искусственного интеллекта", - говорится в документе, направленном в министерства (текст имеется в распоряжении ТАСС).

Как сказал ТАСС автор предложения, включенного в итоговый документ, идея заключается в создании специализированных инкубаторов и акселераторов, где молодые специалисты, ученые и предприниматели из разных городов смогут развивать свои проекты и идеи в области искусственного интеллекта. "Такие центры могут получить название "Интеллекторий". Это название объединяет в себе понятия "интеллект" и "территории/регионы", подчеркивая пространство, где развиваются передовые технологии и идеи в области ИИ", - сказал Шейкин.

Парламентарий подчеркнул, что "Интеллектории" могли бы предоставлять инфраструктуру и ресурсы, в том числе современные вычислительные мощности, доступ к данным и специализированному оборудованию, менторскую и экспертную поддержку. "Такие центры будут привлекать исследователей, инженеров и предпринимателей, способствуя сотрудничеству между академическими и бизнес-сферами. Они также смогут оказывать консультации и техническую поддержку местным предприятиям и организациям, помогая им внедрять инновационные решения на базе ИИ", - пояснил Шейкин.

По его мнению, такой подход будет способствовать в том числе привлечению инвестиций в регионы и созданию рабочих мест для высококвалифицированных специалистов. "Интеллектории" станут драйвером развития искусственного интеллекта в регионах, помогая стране укрепить свое лидерство в этой области", - сказал сенатор.

Также члены секции "Искусственный интеллект" рекомендовали рассмотреть вопрос внесения в Национальную стратегию по регулированию отношений, связанных с ИИ, и другие документы положения, направленные на формирование единого понятийного аппарата в сфере технологий ИИ, снятие ограничений на обмен данными и использование облачных сервисов в отдельных отраслях, в том числе в финансовой отрасли и промышленности. Кроме того, предлагается определить критерии успешного и неуспешного внедрения решений с применением таких технологий для принятия решения о целесообразности их применения в той или иной отрасли.