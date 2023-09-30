В Индии прекратила хождение банкнота в 2 000 рупий

По информации ANI, купюра номиналом 2 000 рупий перестанет иметь свою ценность после субботы

НЬЮ-ДЕЛИ, 30 сентября. /ТАСС/. Банкнота номиналом 2 000 рупий прекращает хождение в Индии, 30 сентября - последний день, когда можно потратить такую банкноту или обменять в банке. Резервный банк Индии (RBI) опроверг появившуюся в местных СМИ информацию о том, что период обмена таких банкнот может быть продлен до конца октября.

"Банкнота номиналом 2 000 рупий перестанет иметь свою ценность после субботы и станет просто еще одним листком бумаги, если ее не обменять", - приводит слова представителя банка информационное агентство ANI. Банкноты в 2 000 рупий ($24,1) были введены в обращение после скандальной денежной реформы правительства в 2016 году.

Ранее RBI сообщил, что около 93% таких денежных знаков уже выведены из обращения. Всем лицам, имеющим эти купюры, предложено положить средства на счет в банке. Лицо, не имеющее банковского счета, может обменять такие банкноты в любом банковском отделении, но не более чем сумму в 20 000 рупий за один раз.

Хотя после 30 сентября такие купюры полностью прекратят хождение в стране, их можно будет обменять на другие, но только в отделениях RBI, тоже не более 20 000 рупий за раз и по предъявлении удостоверения личности.

8 ноября 2016 года премьер-министр Индии Нарендра Моди за несколько часов до наступления полуночи выступил с телеобращением к нации и сообщил, что все самые популярные тогда банкноты достоинством 500 и 1 000 рупий перестанут быть законным платежным средством уже с полуночи. Он заявил, что такие купюры копят антинациональные и антиобщественные элементы, и эта мера должна была способствовать победе над коррупцией. Премьер подчеркнул, что страна, занимающая лидирующее место в мире по темпам экономического развития, входит в число лидеров и по уровню коррупции. Моди упомянул тогда и террористов: "враги из-за границы" осуществляют свои операции, используя поддельные банкноты такого достоинства.

Было объявлено, что вводятся новые банкноты достоинствам 500 и 2 000 рупий, но обменивали их постепенно: в день можно было обменять ограниченную сумму и только до 30 декабря 2016 года при предъявлении удостоверения личности. Иностранцам меняли лишь небольшую сумму. В стране начался кризис нехватки наличности, огромные очереди несколько недель стояли у банков, в некоторых районах толпы громили банкоматы. Эта "антикоррупционная" мера вызвала острое недовольство населения, а банкнота достоинством 2 000 рупий стала символом непопулярной реформы.