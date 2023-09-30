В Россельхозбанке допустили снижение ключевой ставки не ранее II квартала 2024 года

Первый зампредседателя правления РСХБ Кирилл Лёвин также отметил, что регулятор до конца года может предпринять еще одну попытку повышения ставки

СОЧИ, 30 сентября. /ТАСС/. Банк России при отсутствии новых шоков и давления на рубль сможет перейти к снижению ключевой ставки не ранее второго квартала 2024 года. Об этом сообщил ТАСС в кулуарах ХХ Международного банковского форума первый зампредседателя правления Россельхозбанка (РСХБ) Кирилл Лёвин.

"При отсутствии внешних шоков, негативных предпосылок для давления на рубль и потребительские цены, ожидаем, что Банк России сможет перейти к снижению ключевой ставки не ранее II квартала следующего года", - сказал он.

Лёвин также отметил, что регулятор до конца года может предпринять еще одну попытку повышения ставки. По его словам, РСХБ не ожидает от Банка России такого же широкого шага, как в августе, но допускает повышения ставки на 1 п.п. в течение двух ближайших заседаний ЦБ.

"По нашим оценкам, при сохранении недельной инфляции в диапазоне 0,15%-0,18% инфляция в декабре достигнет уровне 6,6-7,0%, что соответствует верхней границе сентябрьского прогноза ЦБ РФ в его базовом сценарии. До октябрьского заседания по ключевой ставке у Центробанка остается время для наблюдения за основными ценовыми индикаторами", - добавил Лёвин.

Совет директоров Банк России 15 сентября принял решение повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 13% годовых. Ранее в августе регулятор поднял ключевую ставку с 8,5% до 12% годовых. Следующее заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке состоится 27 октября.