Глава Uniper признал, что на терминалы в Германии может поступать СПГ из России

Майкл Льюис отметил, что участники оптовой торговли не всегда знают, какое происхождение имеет закупаемый газ

БЕРЛИН, 30 сентября. /ТАСС/. Глава германского энергоконцерна Uniper Майкл Льюис не исключил, что в Германию может продолжать поступать российский сжиженный природный газ (СПГ), несмотря на провозглашенную политику отказа от его закупок у РФ.

"Россия по-прежнему продает СПГ на мировом рынке <...>, и участники оптовой торговли, то есть и мы, не всегда знают, какое происхождение имеет закупаемый газ", - заявил Льюис в интервью газете Rheinische Post. Uniper с конца августа 2022 года полностью перестал получать газ из России. В результате за 2022 год компания получила убыток по международным стандартам финансовой отчетности в размере €19,1 млрд.

Глава концерна считает, что Германия с точки зрения газоснабжения лучше подготовлена к зиме, нежели год назад, учитывая заполненность ее ПХГ на 95%, но предупредил о существовании рисков. "Если будет очень холодно и/или возникнут проблемы при закупках СПГ, то и этой зимой может быть туго", - заметил он. "Если экономика Китая будет расти и [там] увеличится потребность в СПГ, в Европе его станет мало, или он будет очень дорогим", - полагает Льюис. "Газовый рынок по-прежнему волнуется, уже небольшие нарушения могут вызвать скачок цен", - указал он, добавив, однако, что не ожидает такого роста цен, как в сезоне 2022/2023.

Ранее в Минэкономики ФРГ заявили, что выступают против импорта в Германию российского газа и в форме СПГ. Но в ведомстве признали, что отследить, поступает ли он в европейскую газовую систему, практически невозможно, поскольку закупки осуществляют отдельные компании, а не государство.