Россия подпишет с Кубой программу торгово-экономического сотрудничества на семь лет

От имени властей РФ под документом поставит свою подпись вице-премьер Дмитрий Чернышенко

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Председатель правительства России Михаил Мишустин поручил подписать с Кубой программу торгово-экономического и научно-технического сотрудничества на 2023-2030 годы. Распоряжение опубликовано на портале правовых актов.

"Принять предложение Минэкономразвития России, согласованное с МИДом России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, предварительно проработанное с кубинской стороной, о подписании программы торгово-экономического и научно-технического сотрудничества между правительством Российской Федерации и правительством Республики Куба на период 2023-2030 годов", - говорится в сообщении.

От имени российских властей документ подпишет вице-премьер, сопредседатель межправительственной Российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству Дмитрий Чернышенко.