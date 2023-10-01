ЦБ определил доступные неквалифицированным инвесторам бумаги

В число бумаг входят акции и расписки компаний, которые размещались на биржах дружественных стран, облигации некоторых иностранных эмитентов

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Банк России определил виды ценных бумаг, которые будут доступны квалифицированным и неквалифицированным инвесторам. Указание вступает в силу с 1 октября 2023 года.

В число бумаг, доступных неквалифицированным инвесторам, входят акции и расписки компаний, которые размещались на биржах дружественных стран, а также облигации некоторых иностранных эмитентов. Также им будут доступны бумаги иностранных компаний, которые ведут основную деятельность в России и Евразийском экономическом союзе.

При этом, согласно документу, ценные бумаги, выпущенные эмитентами, зарегистрированные в недружественных государствах, гособлигации недружественных стран, а также ценные бумаги, хранение которых или выплата дохода по которым осуществляется через инфраструктуру недружественных государств, попадают под ограничения и доступны только для квалифицированных инвесторов.

Только им доступны и ценные бумаги, выпущенные эмитентами не из списка недружественных государств, однако впервые допущенные к организованным торгам в процессе их размещения или те, которые обращаются исключительно на иностранной бирже, зарегистрированной в недружественном государстве.

Также в этот перечень для "квалов" входят поставочные производные финансовые инструменты, где вышеперечисленные бумаги являются базисным активом.