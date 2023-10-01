Банк России ужесточил регулирование выдачи ипотечных кредитов

ЦБ увеличит надбавки к коэффициентам риска

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Банк России повышает с 1 октября надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам для ограничения рисков заемщиков и банков. Больше всего надбавки вырастут по займам с низким первоначальным взносом и для закредитованных заемщиков при покупке недвижимости по договору долевого участия (ДДУ).

Так, наибольшие надбавки устанавливаются в сегменте ДДУ, чтобы учесть завышение стоимости квартир на первичном рынке жилья. Для таких ипотечных кредитов с первоначальным взносом от 0 до 10% устанавливаются максимальные или так называемые запретительные надбавки. Вне зависимости от уровня закредитованности заемщика они составят 9, это означает, что банку нужно будет дополнительно иметь капитал, равный 900% объема выданной ипотеки с такими параметрами.

При первоначальном взносе от 10% до 15% надбавки составят от 2,5 до 6 зависимости от предельной долговой нагрузки заемщика. Если первоначальный взнос превышает 50%, то надбавки вводятся для заемщиков с предельной долговой нагрузкой от 70% и выше и составят 0,5-1.

Ранее ЦБ отмечал, что на вторичном рынке жилья не наблюдается значимого завышения стоимости залога. Поэтому надбавки, которые обязывают банки иметь больше собственного капитала при выдаче таких кредитов, в этом сегменте повышаются в меньшей степени.

При этом ЦБ подчеркивал, что в случае стабилизации ситуации и возврата кредитных организаций к более консервативным стандартам кредитования будет готов смягчить требования по надбавкам в ипотеке.