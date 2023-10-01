В России началась обязательная маркировка пива в стеклянной и ПЭТ-таре

В Центре развития перспективных технологий рассказали, что на конец сентября регистрацию в государственной системе "Честный знак" прошли 557 производителей пива в полимерной и стеклянной упаковке

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Обязательная маркировка пива и слабоалкогольных напитков в стеклянной и ПЭТ-таре начинается в РФ с 1 октября 2023 года. Решение было принято правительством РФ.

Маркировка пива и слабоалкогольных напитков внедряется поэтапно. С 1 марта 2023 года стала обязательной регистрация бизнеса в "Честном знаке", с 1 апреля стартовала маркировка продукции в кегах. В отношении напитков, упакованных в стеклянную или полимерную упаковку, маркировка вводится с 1 октября, а напитков в иных видах потребительской упаковки - с 15 января 2024 года.

Как рассказали ТАСС в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор государственной системы маркировки "Честный знак"), на конец сентября регистрацию в государственной системе "Честный знак" прошли 557 производителей пива в полимерной и стеклянной упаковке, что составляет 96% от общего количества участников оборота такой продукции.

"Темпы подготовки отрасли к началу обязательной маркировки пива в стеклянной и полимерной упаковке являются одними из самых высоких за все годы внедрения "Честного знака". Мы рады ответственному подходу представителей пивоваренного бизнеса к соблюдению новых законодательных требований и со своей стороны оказывали всевозможную поддержку: более 450 пивоваров воспользовались программами поддержки "Честного знака", со средними и крупными участникам оборота мы также находились в постоянном диалоге. Уверены, что очищение рынка от нелегальной продукции будет осуществляться в такие же рекордные сроки", - сказал заместитель генерального директора ЦРПТ Реваз Юсупов.

Как рассказал ТАСС гендиректор компании "Антарес Вижн Рус" (разрабатывает решения в области технологий маркировки) Павел Булгаков, особенностью предприятий по выпуску напитков и в стеклянных, и в пластиковых бутылках является высокая скорость производственных линий. "В этой связи при внедрении маркировки необходимо интегрировать технологические решения без снижения скорости линий и, соответственно, сокращения объемов производства", - отметил он.

"Поэтому большинство крупных производителей с высокоскоростными линиями используют технологию прямого нанесения кода на крышку вместо технологии стикерования (нанесение стикеров с кодом на тару - прим. ТАСС). Многие производители пива также выпускают и питьевую воду и поэтому уже знакомы с процессом внедрения маркировки", - отметил Булгаков.

Система "Честный знак" внедрена в России с 2019 года для противодействия незаконному обороту товаров. Она охватывает молочную продукцию, бутилированную воду, лекарства, табак, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи и фотоаппараты. Также в настоящее время проводятся эксперименты по маркировке медицинских изделий, безалкогольных напитков и икры.