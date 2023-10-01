ЕС начал вводить в действие систему углеродных пошлин на импорт

Первый предварительный этап введения в действие этого механизма начинается 1 октября в 00:00 по брюссельскому времени

БРЮССЕЛЬ, 1 октября. /ТАСС/. Евросоюз начал поэтапное введение в действие механизма трансграничного углеродного регулирования (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM), который фактически является системой таможенных пошлин на углеродные выбросы (выбросы углекислого и угарного газа) при производстве за границей товаров, импортируемых в ЕС. Первый предварительный этап введения в действие этого механизма начинается 1 октября в 00:00 по брюссельскому времени (01:00 мск).

До 1 января 2026 года система будет работать в режиме сбора информации. В 2026 году Брюссель начнет поэтапно облагать "зеленой пошлиной" весь импорт товаров в ЕС, этот процесс должен завершиться в 2034 году, когда стоимость углеродных выбросов должна стать неотъемлемой частью любых продаваемых в Евросоюзе товаров.

Система обяжет импортеров иностранной продукции приобретать углеродные сертификаты на закупаемые товары. Это будет повышать конечную стоимость ввозимых в Евросоюз товаров, снижая их конкурентоспособность по сравнению с производимой в ЕС продукцией. Чем больше углеродных выбросов при производстве конкретного товара, тем больше углеродных сертификатов потребуется приобрести, чтобы ввозить этот товар в ЕС. Фактически Еврокомиссия намерена таким образом переложить на иностранных производителей часть своих расходов по переводу экономики ЕС на "зеленые рельсы".

Как ранее пояснил глава Европейского совета Шарль Мишель, Евросоюз "является лидером в зеленом переходе, поэтому не может допустить, чтобы иностранный экспорт получал необоснованные конкурентные преимущества за счет высокоуглеродного производства".

Первые шаги

Первый переходный этап, который начинается с 1 октября и продолжается до 31 января 2024 года, не предполагает никаких платежей - в этот период импортеры иностранной продукции будут обязаны предоставить Еврокомиссии информацию об углеродных выбросах, которые происходят на всем производственном цикле их продукции. На этой стадии отчитываться о выбросах придется лишь импортерам шести категорий товаров: цемента, железа и стали, алюминия, удобрений, электричества и водорода. Впоследствии система будет распространена на другие статьи импорта.

Еврокомиссия обещает предоставить компаниям-импортерам все необходимые электронные инструменты, письменные разъяснения, а также провести серию вебинаров и семинаров.

На втором этапе - в течение всего 2025 года - Еврокомиссия будет шлифовать и оттачивать систему сбора данных, к концу 2025 года будет создана единая и обязательная система декларирования углеродных выбросов.

Реальная продажа углеродных сертификатов должна начаться с 1 января 2026 года. Еврокомиссия рассчитывает, что за 2024-2025 годы экспортеры и импортеры свыкнутся с мыслью, что подчиняться этой системе придется и к этому времени уже будут разобраны все судебные иски тех компаний, которые попытаются оспорить эту систему во Всемирной торговой организации (ВТО), Европейском суде юстиции или в национальных судах государств Евросоюза.

Сбор денег

С 1 января 2026 года на основе собранной за два года и три месяца базы данных, которая далее будет ежегодно обновляться, импортеры будут обязаны закупать углеродные сертификаты для ввозимых в ЕС товаров. Каждый год импортер должен будет отчитываться перед регулятором о количестве ввезенных в ЕС товаров за предыдущий год и об объеме их углеродного следа, а также сдавать регулятору соответствующее количество углеродных сертификатов.

Приобретать эти сертификаты производитель сможет в свободном режиме в течение года. Их цена будет плавающей и будет выражаться в евро за тонну выбросов CO2. Цена будет привязана к уже действующей в ЕС системе торговли квотами на углеродные выбросы (Emission Trading System, ETS). Цена на углеродные сертификаты будет определяться на основе средней недельной биржевой стоимости тонны углеродных выбросов в системе ETS.

Поэтапное распространение этой системы на всю внешнюю торговлю Евросоюза должно завершиться к 2034 году, когда углеродные квоты должны стать обязательной частью стоимости любого продаваемого в странах Евросоюза товара, произведенного как за пределами ЕС, так и внутри Евросоюза (в этом случае стоимость выбросов должна формироваться в системе ETS).

Евросоюз утверждает, что эта система находится "в полном соответствии с нормами ВТО".

По мнению опрошенных корреспондентом ТАСС европейских экспертов, эта система настолько глобальна, что представляет собой фактически "надстройку" над существующими нормами ВТО и едва ли может быть интерпретирована или оспорена в рамках существующих в этой организации правил. Эта система направлена фактически на перерасчет всей внешней торговли Евросоюза в пользу европейских стран. Ее сторонники говорят о ее "полной прозрачности и справедливости", поскольку, по их мнению, она позволяет Евросоюзу компенсировать часть затрат на реализацию своего зеленого курса и стимулирует иностранных производителей внедрять экологичные технологии. Прозрачна же она, по их мнению, будет потому, что все расчеты будут "открытыми и рыночными".

Ее противники считают "зеленые пошлины" универсальной протекционистской мерой, поскольку Еврокомиссия имеет практически неограниченные полномочия по перерасчету углеродного следа товаров тех или иных производителей. Регулятор имеет право поставить под сомнение переданные иностранным экспортером и европейским импортером данные о выбросах в ходе производственной цепочки товара и пересчитать их по своему разумению - по аналогии с практикой различных антидемпинговых расследований, которые Еврокомиссия в массовом порядке проводит сейчас.

Система будет дорабатываться и усложняться на основе собранной Брюсселем информации и с учетом судебных исков. Нынешний состав Еврокомиссии придерживается крайне "зеленых" взглядов и полон решимости реализовать ее на практике, обложив экологической пошлиной все без исключения иностранные товары, ввозимые в Европу.