Казахстан импортирует из России около 2 млн тонн пшеницы в случае дефицита зерна

Глава комитета торговли Зернового союза страны Александр Малов считает, для российской стороны это тоже выгодно, потому что казахстанская сторона находится рядом, "возможности транспортировки позволяют"

АСТАНА, 1 октября. /ТАСС/. Казахстан импортирует недостающий объем зерна из России в случае дефицита зерна на внутреннем рынке. Об этом заявил глава комитета торговли Зернового союза Казахстана Александр Малов.

"Если будет какой-то дефицит продовольственной пшеницы, то хороший урожай нашего северного соседа позволит нам импортировать недостающий объем зерна, <...> текущий урожай позволяет им с удовольствием поставить нам один или два дополнительных миллиона тонн зерна", - приводит слова Малова издание "Eldala". Малов считает, для российской стороны "это тоже выгодно, потому что Казахстан находится рядом, возможности транспортировки позволяют".

По его прогнозу, в этом году в республике будет собрано около 7 млн тонн продовольственной пшеницы.

"Внутренний рынок по потреблению - это порядка 5,5 млн тонн, как мы оцениваем с учетом фуражных культур, - в принципе, мы вполне защищаем", - сказал он.

Ранее в Казахстане заявляли о серьезных проблемах со сбором урожая зерновых. Глава Минсельхоза Айдарбек Сапаров сообщил, что качество зерна нового урожая в Казахстане ухудшилось из-за продолжительных дождей в основных зерносеющих регионах. Он уточнил, что пророщенное зерно наблюдается на площади 2,7 млн га, или на 15% от общей уборочной площади. При этом средняя урожайность зерна ниже уровня прошлого года на 2,7 центнера с гектара. Вместе с тем Сапаров заверил, что страна сможет обеспечить свою продовольственную безопасность.