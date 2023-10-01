Эксперт заявил, что рынок занятости Китая испытывает большое давление

Ведущий экономист финансового издания "Цайсинь" Ван Чжэ отметил, что внутренний спрос в КНР все еще недостаточно высокий

ПЕКИН, 1 октября. /ТАСС/. Рынок труда в Китае по-прежнему испытывает большое давление в связи с наличием нескольких негативных факторов. Об этом заявил ведущий экономист финансового издания "Цайсинь" Ван Чжэ.

"Внутренний спрос в КНР все еще недостаточно высокий, много внешних факторов неопределенности, рынок занятости по-прежнему испытывает большое давление", - сообщил он, комментируя изменение индекса деловой активности (PMI) Китая в сентябре.

В то же время, по словам эксперта, меры, которые правительство КНР приняло за последние несколько месяцев для восстановления экономики, оказались достаточно эффективными. Он уточнил, что, помимо проблемы занятости, китайским властям следует активизировать усилия для повышения доходов населения.

Ван Чжэ обратил внимание, что за последнее время в сфере недвижимости Китая "произошли крупные изменения в структуре спроса и предложения", а стимулирующий эффект от ослабления соответствующих регулятивных мер для этого сегмента рынка "имел ограниченный характер". Как он отметил, в такой ситуации необходимо уделять еще больше внимания негативным факторам и рискам, которые могут отразиться на располагаемых доходах населения.

"В сентябре снижение индексов деловой активности производства и сферы услуг Китая происходило в положительной зоне. Производственный сектор осложнил ситуацию на рынке труда и привел к тому, что общий субиндекс занятости снизился впервые за последние четыре месяца", - уточнил экономист.

Он напомнил, что правительство КНР предпринимает новые шаги, нацеленные на повышение потребления, увеличение притока инвестиций и улучшение предпринимательских ожиданий. "На макроуровне предприятия демонстрируют стабильность, однако для восстановления экономики по-прежнему нет прочной основы", - подытожил Ван Чжэ.

Ситуация на рынке занятости КНР

По данным Государственного статистического управления (ГСУ), уровень безработицы в КНР в 2023 году постепенно понижается: в январе и феврале он составлял 5,5 и 5,6% соответственно, а к августу достиг 5,2%. В то же время среди лиц в возрасте до 24 лет этот показатель в разы выше - порядка 21,6% в июне (последний месяц, по которому власти публиковали данные о безработице среди молодежи, после чего их временно перестали оглашать "в связи с оптимизацией статистического учета"), в то время как в январе показатель был на уровне 17,3%.

Оценка активности китайских компаний

По оценке "Цайсинь", PMI производственного сектора КНР в сентябре составил 50,6, снизившись по сравнению с августом на 0,4 п.п. Что касается сферы услуг, соответствующий показатель обновил минимальную отметку за текущий год (50,2, падение на 1,6 п.п.).

Указанные индексы, по версии издания, в минувшем месяце продемонстрировали тенденцию, не совпадающую с оценкой экономической активности ГСУ (50,2 для производства (повышение на 0,5 п.п.) и 50,9 для сферы услуг (рост на 0,4 п.п.), которое опубликовало аналогичную статистику 30 сентября (Госстат параллельно с "Цайсинь" ведет в Китае ежемесячный учет деловой деятельности предприятий с расчетом по иной методике).

Значение PMI и входящих в него субиндексов в 50 пунктов расценивается как сохранение активности сектора на неизменном уровне. Движение выше этого порога указывает на отраслевой рост, а в противном случае свидетельствует об обратной тенденции.