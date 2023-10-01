Минпромторг отметил потенциал РФ и Латинской Америки укрепления связей в машиностроении

Замглавы ведомства Алексей Груздев отметил, что Россия заинтересована в передаче своих компетенций, знаний и опыта в области машиностроения странам латиноамериканского региона

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Россия и страны Латинской Америки обладают потенциалом укрепления связей в области автомобиле- и вертолетостроения. Об этом заявил замглавы Минпромторга РФ Алексей Груздев в рамках первой международной парламентской конференции "Россия - Латинская Америка: равноправное и взаимовыгодное экономическое сотрудничество".

"Мы видим потенциал именно в укреплении наших кооперационных связей в машиностроении в широком смысле этого слова. Автомобилестроение, вертолетостроение - это то, чем славится Россия, чем она известна в регионе [Латинской Америки]. Такие марки, как "Лада", "Камаз", "Газ", "УАЗ" - действительно, это мировые марки, которые нашли свое достойное применение в странах Латинской Америки. Мы видим потенциал для роста через кооперацию, через создание сервисных центров, подготовку специалистов", - сказал он.

Груздев подчеркнул, что Россия заинтересована в передаче своих компетенций, знаний и опыта в области машиностроения странам латиноамериканского региона.

Отечественный экспорт в Латинскую Америку доминирует при поставках продукции химической промышленности, металлопродукции, минеральных ресурсов. Машиностроение занимается незначительную часть. Кроме того, Россия обладает потенциалом в развитии энергетического комплекса региона и может конкурировать в альтернативной энергетике.

"С участием наших специалистов были возведены десятки тепловых и гидроэлектростанций, - добавил Груздев. - И мы здесь готовы открывать новую страницу, развивая не только традиционную энергетику, предлагая наши современные решения, - это турбины, агрегаты, но и уход в альтернативную энергетику. Здесь мы можем уже достойно конкурировать с другими производителями, в том числе и с Китайской Народной Республикой. У нас есть хорошие решения в солнечной энергетике, ветроэнергетике, не говоря уже про то, что Россия лидер в атомной энергетике, в том числе применения атомных решений в мирной сфере: в сфере агропромышленности, в сфере медицины. Уверен, что за этим большое будущее".

По словам замглавы Минпромторга, сейчас российские торговые представители работают в Аргентине, Бразилии, Никарагуа, Перу и на Кубе. В марте этого года также было запущено в работу торгпредство в Мексике. Через аккредитацию на сопредельные страны РФ также присутствует в Уругвае, Парагвае, Сальвадоре и Гондурасе, добавил он.