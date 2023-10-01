Кириенко поздравил сотрудников атомной промышленности с профессиональным праздником

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ назвал главным богатством атомной отрасли ее людей

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Сотрудники атомной отрасли являются ее главным богатством, а их семьи вносят не менее половины вклада в достижения отрасли. Такое мнение высказал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, обращаясь к сотрудникам "Росатома" по случаю Дня работника атомной промышленности.

"Главным богатством в атомной отрасли всегда были, остаются и будут люди. В этот день праздника мы традиционно низко кланяемся, благодарим ветеранов, легендарных людей, которые создали великий "Минсредмаш", продолжателем которого является сегодня "Росатом". <...> Во всех достижениях атомной отрасли всегда как минимум половина - это заслуга ваших семей, их поддержки, морального участия и понимания", - сказал он.

Кириенко отметил, что все задачи государства определяются главным приоритетом - победой над нацизмом. "Коллектив "Росатома" не мог остаться в стороне, почти 2 000 сотрудников "Росатома" пошли добровольцами в зону специальной военной операции, и 1,5 тыс. работников "Росатома" сейчас, в данный момент находятся на передовой и защищают нашу страну, они все настоящие герои", - подчеркнул он.