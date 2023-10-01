В Госдуме предложили создать новую туристическую организацию в союзе с Латинской Америкой

Председатель комитета ГД по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев также назвал цели, которые должны быть достигнуты в сфере туризма между Россией и странами латиноамериканского континента

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Профильный комитет Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры может проработать вопрос создания новой международной туристической организации, куда войдет Россия и страны Латинской Америки. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев на круглом столе в ходе первой международной парламентской конференции "Россия - Латинская Америка".

"В 2022 году мы вышли из международной туристической организации. Россия не представлена ни на одной международной платформе, связанной с туризмом. У нас, как у парламентариев Госдумы, есть инициатива. Мы уже поручили профильному комитету Госдумы проработать вопрос, связанный с организацией новой туристической организации на основе ШОС, ЕАЭС и БРИКС. Если парламенты ваших стран поддержат эту идею, то мы можем в рамках наших взаимоотношений с Латинской Америкой попытаться создать что-то подобное", - сказал Сангаджи во время круглого стола "Равноправное и взаимовыгодное экономическое сотрудничество: роль парламентов".

Парламентарий также рассказал о двух основных целях, которые должны быть достигнуты в сфере туризма между Россией и странами Латинской Америки. "Первое: сделать так, чтобы Россия и Латинская Америка стали территориями безвизовых поездок. А второе - это наладить или восстановить прямые рейсы из Латинской Америки в Москву", - подчеркнул Сангаджи.

Первая международная парламентская конференция "Россия - Латинская Америка" проходит в Москве с 29 сентября по 2 октября по инициативе Госдумы. Парламентарии из стран Латинской Америки и Карибского бассейна, представители экспертного сообщества, общественные деятели и дипломаты в течение нескольких дней обсуждают с российскими коллегами актуальные вопросы международной парламентской повестки.

В первый день конференции перед участниками выступил президент России Владимир Путин. В рамках конференции также прошли двусторонние встречи спикера Госдумы Вячеслава Володина с руководителями парламентов стран региона.