Более 15 тыс. компаний в Москве воспользовались поддержкой экспортного центра

По словам мэра города Сергея Собянина, разработки столичных компаний востребованы в разных странах

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Более 15 тыс. компаний воспользовались поддержкой Московского экспортного центра за пять лет, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"Город помогает предпринимателям искать партнеров на новых рынках: организуем для предприятий выставки и бизнес-выезды, поддерживаем онлайн-экспорт через зарубежные маркетплейсы и другие. С 2018 года при поддержке Московского экспортного центра столичные предприятия представили свою продукцию в десятках стран мира, включая самые отдаленные. Всего за пять лет инструментами поддержки МЭЦ воспользовались 15,2 тыс. компаний", - написал Собянин.

По его словам, разработки столичных компаний востребованы в разных странах. Например, ультрафиолетовые установки для обеззараживания воздуха и поверхностей поставляются в Йоханнесбург и еще десять городов ЮАР, а цифровая медицинская лаборатория используется в Лиме. Мэр отметил, что в 2023 году география поддержки экспорта расширилась: для столичных предпринимателей организовали переговоры в Марокко, Саудовской Аравии, Иране и других странах. До конца года запланированы бизнес-миссии в Иордании и Кувейте.