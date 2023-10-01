СМИ: город Санья на Хайнане приступил к насыщенной "золотой неделе" туризма

По сведениям газеты "Санья жибао", туристам предложили обновленную, еще более разнообразную программу отдыха

ХАЙКОУ /Китай/, 1 октября. /ТАСС/. Курортный город Санья на южном побережье острова Хайнань приступил к проведению насыщенной "золотой недели" выходных по случаю двух важных дат - Праздника середины осени (в этом году пришелся на 29 сентября) и Дня образования КНР (1 октября). Как сообщила газета "Санья жибао", туристам предложена обновленная, еще более разнообразная программа отдыха.

По данным издания, 29 сентября международный аэропорт Феникс в Санье обслужил более 61 тыс. пассажиров, в общей сложности 368 рейсов. Гостиницы, турфирмы и компании - операторы местных достопримечательностей, как уточняется, представили широкий спектр качественных услуг по приемлемым ценам.

Согласно статистике, на этот раз наиболее значительный приток туристов в Санье был зафиксирован из Пекина, Шанхая, городов Чэнду (административный центр юго-западной провинции Сычуань) и Гуанчжоу (южная провинция Гуандун). Едва сойдя с трапа самолета, прибывающие окунулись в праздничную атмосферу. Некоторые из гостей Хайнаня предпочли, не удаляясь далеко от пляжа, посетить бары, ночные клубы и рестораны, насладиться выступлениями артистов, поучаствовать в развлекательных мероприятиях. Другие вечером в компании знакомых и друзей у костра и при свете звезд насладились рыбными и прочими деликатесами, а днем отправились на серфинг, занялись шопингом и изучением расположенных поблизости традиционных деревень.

Как отмечает газета, туристы с детьми даже в ночное время могут посетить различные аттракционы, например прокатиться на колесе обозрения, которое достигает 88 м в высоту. Поскольку в первый день праздников было полнолуние, приезжие насладились превосходными морскими пейзажами.

Санья - ведущий китайский курорт, где проживает более 1 млн человек. В 2022 году его валовый продукт составил 84,71 млрд юаней (примерно $12,2 млрд). Среднегодовая температура воздуха в этом городе достигает 25,4 градуса по Цельсию, а протяженность береговой линии превышает 200 км. В прилегающей акватории насчитывается 19 бухт и примерно 40 пригодных для туризма островов - все это позволяет местной администрации успешно развивать яхтинг и пляжный отдых.