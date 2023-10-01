На Украине поступила в обращение монета, посвященная борщу

Как сообщило издание "Вести", монета продолжает серию "Украинское наследие"

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Национальный банк Украины (НБУ) представил новую монету, посвященную борщу. Об этом сообщило издание "Вести".

По информации издания, монета с 1 октября уже находится в обращении. На аверсе монеты изображена женщина на фоне печи во время приготовления борща, на реверсе в центре - тарелка с красным борщом. Дизайн монеты разработал художник Николай Кочубей.

Отмечается, что монеты продолжают серию "Украинское наследие". Реализация монет в интернет-магазине НБУ начнется с 4 октября 2023 года. Монета была выпущена ограниченным в 555 экземпляров тиражом.

В 2020 году борщ на Украине был включен в национальный перечень элементов нематериального культурного наследия страны. В 2021 году Киев обратился в ЮНЕСКО с требованием включить блюдо в список нематериального культурного наследия. В июле 2022 года ЮНЕСКО признала украинский борщ объектом культурного наследия.

Правда, споры о том, какому народу принадлежат исключительные права на рецептуру этого блюда, не утихают до сих пор. Так, комментируя решение ЮНЕСКО, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила особое внимание на то, что из первого упоминания борща в путевых записках данцигского купца М. Груневега (1584-1585) следует, что это блюдо русских жителей Киева.

Первые сведения о борще относятся еще к Киевской Руси. В дальнейшем он стал частью национальной кухни не только России и Украины, которые происходят от этого государства, но и Польши, Литвы, Молдавии и других стран. Как писала американская журналистка Катя Седжвик, борщ - культурный феномен всей Восточной Европы и он не должен принадлежать одной Украине.