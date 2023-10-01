В Киеве заявили, что работают с США, чтобы их бюджет включал помощь Украине

Новое бюджетное решение Соединенных Штатов выработают в течение следующих 45 дней

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Киев активно работает с американскими властями над тем, чтобы бюджет США на следующий финансовый год включал помощь для Украины. Об этом сообщил официальный представитель украинского МИД Олег Николенко.

"Сейчас украинские власти активно работают с американскими партнерами, чтобы новое бюджетное решение США, выработанное в течение следующих 45 дней, включало новые средства для помощи Украине", - написал он на странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

До этого посол Украины в США Оксана Маркарова сообщила, что Киев надеется, что США через 45 дней подготовят новые решения, затрагивающие поставки оружия Украине. Пока страна располагает несколькими миллиардами долларов на оборону и энергетические программы.

Ранее обе палаты американского парламента одобрили, а президент США Джо Байден подписал закон о продлении финансирования федерального правительства страны на 45 дней, то есть до 17 ноября. Документ не включает в себя помощь Украине.

Вашингтонская администрация 10 августа запросила у Конгресса в качестве дополнительных расходов из федерального бюджета в 2023 финансовом году, который заканчивается в США 30 сентября, $13 млрд на экстренную военную помощь Киеву и $8,5 млрд на содействие Украине и нескольким другим странам в сфере экономики и безопасности.