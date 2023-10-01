Саудовская Аравия понизила прогноз темпов роста ВВП в 2023 году с 3,1% до 0,03%

Министерство финансов страны считает, что дефицит бюджета составит 2% ВВП, или $21,863 млрд

ДУБАЙ, 1 октября. /ТАСС/. Министерство финансов Саудовской Аравии ожидает, что темпы роста реального ВВП страны в 2023 году сократятся до 0,03%, что на 3,07 процентного пункта ниже первоначальных оценок. Дефицит бюджета составит 2% ВВП, или 82 млрд риалов ($21,863 млрд), вместо ранее предполагаемого профицита в размере 0,4%.

Как следует из отчета ведомства, в первой половине 2023 года ВВП вырос на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, при этом рост ненефтяного сектора саудовской экономики составил 5,7%. В то же время министерство прогнозирует снижение темпов роста реального ВВП по итогам всего года до 0,03%, что обусловлено решением правительства Саудовской Аравии о добровольном сокращении добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+. По оценкам ведомства, в 2024 году ВВП королевства увеличится на 4,4%, в 2025 году - на 5,7%, в 2026 году - на 5,1%.

Общий объем государственных доходов в этом году достигнет 1,18 трлн риалов ($314,625 млрд), расходов - 1,262 трлн риалов ($336,488 млрд). Согласно более раннему прогнозу, государственные доходы в 2023 году должны были составить 1,130 трлн риалов ($301,293 млрд), расходы - 1,114 трлн риалов ($297,027 млрд). Ведомство прогнозирует, что в ближайшие три года бюджет страны также будет дефицитным. В 2024 году показатель дефицита 1,9% от ВВП, или 79 млрд риалов ($21,064 млрд), в 2025 году - 1,6%, или 73 млрд риалов ($19,464 млрд), в 2026 году - 2,3%, или 109 млрд риалов ($29,063 млрд).

В 2022 году ВВП Саудовской Аравии вырос на 8,7% по сравнению с 2021 годом, что стало самым высоким показателем среди стран Группы двадцати. Согласно данным Главного управления статистики, опубликованным 10 марта, объем ВВП королевства в 2022 году составил более $1 трлн. Доля нефтяного сектора в общем объеме ВВП достигла 32,7%, государственных услуг - 14,2%, промышленности - 8,6%, оптовой и розничной торговли - 8,2%. Темпы роста ненефтяного сектора экономики составили 5,4%.

Саудовская Аравия, для которой основным источником доходов является экспорт нефти и нефтепродуктов, объявила о добровольном сокращении добычи на 1 млн баррелей в сутки после встречи ОПЕК+ в июне. Изначально мера была рассчитана на июль с возможностью продления. Затем это сокращение продлевалось несколько раз и будет действовать уже до конца года.