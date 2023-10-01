Турция начинает реализацию контрактов по экспорту газа в Румынию и Болгарию

В частности, контракт с OMV Petrom предполагает поставку ежесуточно до 4 млн куб. м природного газа

АНКАРА, 1 октября. /ТАСС/. Турецкая нефтегазовая компания Botas с 1 октября начинает реализацию контрактов об экспорте трубопроводного газа в Румынию и Молдавию. Как сообщила ее пресс-служба, соглашения со сторонами были подписаны 27 и 28 сентября соответственно.

Контракт с румынской нефтяной компанией OMV Petrom предполагает поставку ежесуточно до 4 млн куб. м природного газа. Действие соглашения заканчивается 31 марта 2025 года. Помимо поставок топлива, стороны договорились развивать сотрудничество в сферах доставки, хранения и производства энергоресурсов и в использовании зеленой энергетики.

Соглашение о поставках газа в Молдавию подписано между Botas и гендиректором энергетической компании East Gas Energy Trading Николаем Габораком. Контракт предполагает поставку компании 2 млн куб. м газа в сутки. О дате окончания соглашения Botas не сообщила.

Таким образом, у Botas на европейском направлении подписаны контракты на поставки газа в Грецию, Болгарию, Румынию и Венгрию. Как заявляют в компании, подобные соглашения отвечают целям страны стать центром международной газовой торговли.