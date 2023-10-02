2 октября, 06:36

"Аэрофлот" запустит прямые рейсы из Новосибирска в Дубай в декабре

Самолеты будут летать дважды в неделю

НОВОСИБИРСК, 2 октября. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" запустит регулярные рейсы по направлению Новосибирск - Дубай (Аль-Мактум). Первый полет состоится 23 декабря, рейсы будут выполнять дважды в неделю, сообщает пресс-служба международного аэропорта Толмачево им. А. И. Покрышкина.

"С 23 декабря партнер международного аэропорта (Новосибирск) Толмачево им. А. И. Покрышкина, авиакомпания "Аэрофлот", начнет выполнять регулярные рейсы по направлению Новосибирск - Дубай (Аль-Мактум)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что рейсы будут совершать по вторникам и субботам на воздушном судне Boeing 737.

Продажа авиабилетов на новый рейс уже открылась. 

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