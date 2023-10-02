Погрузка на сети РЖД в сентябре 2023 года выросла на 0,2%

Она составила 100,9 млн тонн

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Погрузка на сети железных дорог России в сентябре 2023 года выросла на 0,2% по отношению к аналогичному периоду 2022 года и составила 100,9 млн тонн. Об этом говорится в сообщении холдинга "Российские железные дороги" на официальном сайте.

"По оперативной информации, погрузка на сети ОАО "Российские железные дороги" в сентябре 2023 года составила 100,9 млн тонн, что на 0,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - отметили в компании.

Грузооборот за сентябрь текущего года сократился по отношению к показателю прошлого года на 1,1% и составил 211,4 млрд тарифных тонно-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии снизился на 1,7%, до 261,7 млрд тонно-км.

Погрузка за девять месяцев 2023 года составила 926,8 млн тонн, что на 0,6% больше показателя прошлого года. Грузооборот за январь - сентябрь текущего года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1%, до 1,988 трлн тарифных тонно-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии увеличился на 0,1% и составил 2,467 трлн тонно-км.

По итогам девяти месяцев положительная динамика погрузки наблюдается при перевозках зерна - 23,2 млн тонн (+42,9% к январю - сентябрю 2022 года); кокса - 8,6 млн тонн (+10,8%); лома черных металлов - 10,4 млн тонн (+4,1%). При этом наблюдается снижение отправок лесных грузов - 20,4 млн тонн (-17,9% к девяти месяцам 2022 года); химикатов и соды - 16,3 млн тонн (-5,5%); руды железной и марганцевой - 84 млн тонн (-3,1%).