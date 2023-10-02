Кабмин подготовил план развития Архангельского транспортного узла до 2035 года

Он предусматривает обустройство глубоководного района и терминала для свинцово-цинкового концентрата, улучшение газо- и электроснабжения, расширение судоходных путей на реках Двина и Печора и водных подходов к предприятиям, железных и автомобильных дорог, обновление и создание научных центров и профессиональных учебных заведений

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Правительство РФ подготовило комплексный план развития Архангельского транспортного узла до 2035 года в рамках работы по развитию Северного морского пути (СМП), сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Он напомнил, что по поручению президента РФ год назад был разработан план по развитию Севморпути до 2035 года. "Сейчас подготовлена дорожная карта по усилению ключевого для Арктики Архангельского транспортного узла. В прошлом году через него перевалили свыше 6,5 млн тонн самых разных грузов - это и продукты переработки леса, нефти, и все необходимое для северного завоза", - сказал глава кабмина.

По его словам, комплексный план предусматривает обустройство глубоководного района и терминала для свинцово-цинкового концентрата, улучшение газо- и электроснабжения, расширение судоходных путей на реках Двина и Печора и водных подходов к предприятиям, железных и автомобильных дорог, обновление и создание новых научных центров и профессиональных учебных заведений. "Бесперебойную навигацию обеспечит цифровизация судоходства и строительство дизельного ледокола нового проекта", - добавил Мишустин.

"Все это значительно укрепит транспортный каркас на Северо-Западе России, и мы рассчитываем, что до конца следующего десятилетия перевозки через Архангельский порт как минимум утроятся. Это позволит реализовать ряд крупных промышленных проектов, благодаря чему появятся новые рабочие места по всей стране на сотнях предприятий, которые будут задействованы в создании и эксплуатации новых перевалочных и производственных мощностей", - заключил премьер.

В целом он указал, что Северный морской путь - это, безусловно, один из очевидных стратегических приоритетов, важный транспортный коридор, который соединяет Владивосток и Архангельск, Азию и Европу. СМП располагается в российских территориальных водах и исключительной экономической зоне, что позволяет владельцам грузов выбирать западное или восточное направление поставок в зависимости от их потребностей, продолжил Мишустин. "Это особенно востребовано сейчас, когда логистические цепочки динамично перестраиваются, и имеет решающее значение для безопасности нашей страны", - пояснил он.

Мероприятия плана

Как сообщается на сайте кабмина, одно из основных мероприятий плана - строительство нового терминала в морском порту Архангельск. Для него в Двинском заливе Белого моря севернее острова Мудьюг будет создан глубоководный морской район. Планируется, что ориентировочная мощность нового терминала к 2040 году составит 25 млн тонн в год.

Строительство терминала и глубоководного морского района будет проходить в несколько этапов. В 2024 году инвесторы и правительство Архангельской области должны разработать инвестиционную декларацию, а Росморречфлот - ее рассмотреть. В 2025-2026 годах должна быть завершена разработка проектной документации и начато строительство. Ввод в эксплуатацию и нового терминала, и глубоководного района морского порта Архангельск намечен на 2031 год, уточнили в правительстве.

Кроме того, план предусматривает строительство на архипелаге Новая Земля морского терминала по отгрузке свинцово-цинкового концентрата. Его планируется ввести в эксплуатацию в 2026 году. Также документ предписывает проработать целесообразность строительства и реконструкции береговой инфраструктуры в Архангельске для стоянки морских спасательных судов и стоянки гидрографических и лоцмейстерских судов в морском порту Архангельск.

"Значимая часть плана - обновление ледокольного флота и судов ледового класса. Она подразумевает завершение строительства ледокола проекта 23620 для работы в районе Белого моря и принятие решения о создании научно-экспедиционного судна проекта НЭС 126. Новый корабль должен обеспечить работу труднодоступных метеорологических станций Росгидромета и ведение экологического мониторинга в Арктике", - рассказали в кабмине.

Среди мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры - модернизация и расширение пропускной способности железнодорожной станции Соломбалка в 2024-2027 годах, капитальный ремонт автодорожных мостов через реки Повракулку и Соломбалку и строительство моста через реку Кузнечиху. Два последних проекта планируется реализовать в 2026-2028 годах.

Ответственным за реализацию плана определен Минтранс.