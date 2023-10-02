В России дополнительно выделили 10 млрд рублей на льготные кредиты для аграриев

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что принято решение по поддержке агропромышленного комплекса в виде кредитования по ставке 5%

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Правительство России выделяет еще 10 млрд рублей, чтобы возобновить льготное кредитование аграриев, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.

Открывая встречу, он отметил, что принято новое "решение по поддержке агропромышленного комплекса". "Один из ключевых ее инструментов - это льготное кредитование сельхозпроизводителей по ставке 5%", - указал глава кабмина.

В то же время из-за повышения ключевой ставки Центробанком до 13% выдача этих займов была приостановлена. "Чтобы как можно скорее возобновить прием заявок на льготное кредитование, мы окажем агропромышленному комплексу дополнительную поддержку. На прошлом заседании правительства мы уже направили 45 млрд рублей. Подготовлено еще одно распоряжение о выделении 10 млрд рублей на эти цели", - сообщил Мишустин.

Таким образом, продолжил он, всего выделяется 55 млрд рублей, что позволит субсидировать в 2023 году не менее 40 тыс. льготных кредитов.

Премьер напомнил, что правительство предоставляет субсидии из федерального бюджета российским кредитным организациям и государственной корпорации развития, что в дальнейшем позволяет предприятиям "привлекать немалые средства - в течение последних трех лет около 1 трлн рублей ежегодно". "Это краткосрочные займы на проведение сезонных сельхозработ, посевной, уборочной кампании на один год. И финансирование инвестиционных проектов в агропроме на срок от 2 до 15 лет. Только по итогам 2022 года было заключено более 28 тыс. кредитных договоров на таких условиях", - рассказал он.

По оценке кабмина, новые решения помогут не только обслуживать действующие обязательства аграриев, но и реализовывать новые проекты, нарастить объемы производства сельскохозяйственного сырья, продовольствия, сохранить для граждан широкий выбор качественных российских продуктов.