Имущество челябинского завода Роскосмоса на 72 млн рублей выставили на торги

Они пройдут в формате открытого аукциона

ЧЕЛЯБИНСК, 2 октября. /ТАСС/. Конкурсный управляющий АО "Миасский машиностроительный завод" (АО "ММЗ", входит в Роскосмос) выставил на торги имущество предприятия на сумму более 72,2 млн рублей, следует из материалов, опубликованных в базе "Федресурс".

"Должник АО "ММЗ". Лот - территория гаража (32 объекта недвижимости, пять единиц коммуникаций, два земельных участка, 29 единиц движимого имущества). Начальная цена 72 284 000 рублей", - сказано в материалах.

Уточняется, что торги проводятся в форме аукциона, открытые по составу участников и открытые по форме подачи предложений по цене. Аукцион проводится путем повышения начальной цены на шаг аукциона в размере 5% начальной цены.

3 февраля 2022 года сообщалось, что Миасский городской суд признал бывшего директора АО "Миасский машиностроительный завод" Андрея Юрчикова виновным в многомиллионной растрате и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет. По версии следствия, в 2015 году Юрчиков, будучи директором завода, при помощи подельника заключил агентский договор с компанией "Техпласт", после этого несколько раз была произведена фиктивная поставка товаров, за счет чего предприятие лишилось около 20 млн рублей.

24 сентября 2020 года были осуждены подельники Юрчикова. Бывшей начальнице бюджетно-экономического отдела АО "Миасский машиностроительный завод" Елене Нуждиной назначили наказание в виде лишения свободы на два года условно. Руководителю ООО "Техпласт" Алексею Назарцеву назначили наказание в виде лишения свободы на три года.