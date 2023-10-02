Шмыгаль попросил МВФ профинансировать дефицит бюджета Украины

В 2023 году дефицит заложен на уровне $38 млрд, заявил премьер Украины

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Премьер Украины Денис Шмыгаль обсудил с прибывшей в Киев делегацией МВФ шаги, необходимые для реализации кредитной программы на $15,6 млрд. В частности глава кабмина проинформировал о потребностях страны в средствах для покрытия дефицита бюджета, который в этом году заложен на уровне $38 млрд.

"Первый визит миссии МВФ на Украину за более чем три года. Обсудили шаги, необходимые для реализации четырехлетней программы с фондом на сумму $15,6 млрд. <...> Проинформировал миссию о потребностях Украины в средствах для покрытия дефицита бюджета и отдельно о потребностях на восстановление", - написал премьер в своем Telegram-канале.

Шмыгаль также отметил, что рассказал миссии МВФ о работе в сфере привлечения инвестиций, программах поддержки малого и среднего бизнеса, государственно-частного партнерства. "Обсудили совместную работу в рамках многосторонней координационной платформы доноров", - добавил он.

Миссия МВФ прибыла на Украину 1 октября. Как сообщал постпред МВФ на Украине Ваграм Степанян, диалог высокого уровня будет фокусироваться на перспективных мероприятиях и вызовах в контексте программы расширенного финансирования, которую реализует Украина при поддержке МВФ. В случае успешных переговоров Украина рассчитывает получить третий транш кредита МВФ в размере около $900 млн до конца года.

МВФ ранее утвердил для Украины четырехлетнюю программу с финансированием в размере $15,6 млрд. Первый транш на $2,7 млрд поступил в общий фонд государственного бюджета Украины 3 апреля. В конце июня Совет исполнительных директоров МВФ принял решение предоставить Украине второй транш объемом $890 млн.

В бюджете Украины на 2023 год заложен дефицит $38 млрд, в проекте бюджета на 2024 год предполагается дефицит еще больше - около $42 млрд. В Киеве открыто заявляют, что могут самостоятельно покрыть только военные расходы, остальное финансируется за счет западных партнеров. Министр финансов Украины Сергей Марченко уже заявлял о необходимости проявлять осторожность с западными кредитами, так как платить по ним придется будущим поколениям.