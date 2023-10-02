Объем вылова водных биоресурсов в 2024 году составит 5,07 млн тонн

В 2025 году объем вылова составит 5,08 млн тонн, в 2026 году - 5,09 млн тонн, следует из материалов к проекту федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Объем добычи (вылова) водных биологических ресурсов в 2024 году составит 5,07 млн тонн, следует из материалов к проекту федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.

Согласно документу, в 2025 году объем вылова составит 5,08 млн тонн, в 2026 году - 5,09 млн тонн.

Объем производства продукции товарной аквакультуры (рыбоводства), включая посадочный материал, в 2024 году составит 400 тыс. тонн, в 2025 году - 420 тыс. тонн, в 2026 году - 432 тыс. тонн.

В документе также указывается, что оборот организаций по направлению "Рыболовство, рыбоводство и рыбопереработка" в 2024 году составит 564,8 млрд рублей, в 2025 году - 600 млрд рублей, в 2026 году - 620 млрд рублей.

В качестве цели государственной программы (комплексной программы) Российской Федерации "Развитие рыбохозяйственного комплекса" указывается поддержание уровня самообеспечения рыбой и рыбопродуктами в живом весе не менее 85% на плановый период до 2030 года.