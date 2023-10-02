В Москве 15 строительных компаний используют инструменты бережливого производства

Участники нацпроекта "Производительность труда" получают помощь экспертов по устранению потерь и оптимизации производственных процессов

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Национальный проект "Производительность труда" позволяет увеличивать объемы выпускаемой продукции столичных строительных компаний, а также предусматривает бесплатное обучение сотрудников методике бережливого производства. Уже 15 компаний внедрили инструменты бережливого производства, сообщила пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.

"Участниками национального проекта "Производительность труда" с начала 2022 года стали 45 столичных строительных компаний. Уже 15 крупных предприятий, чья суммарная выручка за 2022 год составляет более 50 млрд рублей, применяют инструменты бережливого производства", - приводятся слова руководителя департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкина.

Он добавил, что компании, участвующие в национальном проекте, в течение шести месяцев получают квалифицированную помощь экспертов по устранению потерь и оптимизации производственных процессов. Также разрабатывается план мероприятий по повышению производительности труда и осуществляется его реализация. Применение инструментов бережливого производства позволит увеличить эффективность работы предприятий отрасли за счет сокращения излишних запасов и транспортировок, а также времени реализации процессов на строительных площадках столицы.

Заявку на участие можно подать через сайт оператора национального проекта в России с обязательным указанием региона - город Москва.