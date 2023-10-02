Уровень локализации электромобилей в РФ должен достичь 70% к 2030 году

Также к этому сроку в России должны произвести не менее 10% электромобилей в общем объеме выпуска транспортных средств, следует из материалов к проекту бюджета РФ на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Уровень локализации электромобилей в России должен достичь 70% к 2030 году. Это следует из материалов к проекту бюджета РФ на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.

"Повышение уровня общей локализации электроавтомобиля до 70%, в том числе за счет увеличения глубины локализации ячеек, включая катодные и анодные материалы", - отмечается в документе.

Также к 2030 году в России должно быть произведено не менее 10% электромобилей в общем объеме выпуска транспортных средств.

Всего с 2022 года по 2026 год на реализацию федерального проекта "Электроавтомобиль и водородный автомобиль" планируется выделить почти 128,5 млрд рублей.