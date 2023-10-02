СМИ: BASF планирует продажу доли бизнеса на сумму до €10 млрд

Газета Handelsblatt сообщила, что продаже также подлежит нефтегазодобывающее дочернее предприятие Wintershall Dea

БЕРЛИН, 2 октября. /ТАСС/. Химический концерн Германии BASF планирует в ближайшие семь месяцев продать части своего бизнеса на сумму до €10 млрд. Продаже подлежит в том числе нефтегазодобывающее дочернее предприятие Wintershall Dea, крупный инвестор проектов "Северный поток" и "Северный поток - 2", сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на информацию, полученную в корпоративных и финансовых кругах.

Концерну в предстоящие семь месяцев предстоит масштабная программа продаж в связи со сменой руководства и вялотекущим состояниям бизнеса. По информации источников издания, речь в первую очередь идет о продаже нефтегазодобывающей дочки концерна Wintershall Dea (BASF владеет 73% акций). По данным инсайдеров, в ее покупке заинтересованы сразу несколько сторон, включая французскую нефтяную компанию Total Energies, норвежскую газодобывающую компанию Equinor, а также Суверенный фонд эмирата Абу-Даби Аbu Dhabi Investment Authority.

Концерн также может выставить на продажу завод по производству катализаторов для автомобилей внутреннего сгорания, ряд предприятий по производству пищевых добавок, уточняет Handelsblatt.

Wintershall Dea была одним из финансовых инвесторов "Северного потока - 2", выступает акционером оператор газопровода "Северный поток" (с долей в 15,5%), владеет 25,01% в совместном с "Газпромом" (74,99%) проекте "Ачим Девелопмент", а также вместе с "Газпромом" и OMV управляет совместным предприятием "Севернефтегазпром", разрабатывающим Южно-Русское месторождение. Wintershall Dea, продолжая выход из активов в РФ, проводит полное юридическое отделение своего бизнеса за рубежом от предприятий в России и планирует завершить его к середине 2024 года.