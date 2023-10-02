Actimel в России будут выпускать под брендом Actimuno

Компания Health & Nutrition сообщила, что технология производства и рецептура останутся неизменными

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Компания Health & Nutrition (H&N, бывший российский Danone) будет выпускать кисломолочный продукт Actimel под новым названием Actimuno. Технология производства и рецептура останутся неизменными, сообщила компания.

"Пробиотический кисломолочный продукт Actimel локализуется в России и будет выпускаться под новым именем Actimuno. Изменения коснутся названия бренда и дизайна упаковки. Технология производства и рецептура продукта останутся неизменными", - говорится в сообщении.

Продукция под новым брендом будет производиться по абсолютно тем же стандартам качества и безопасности, с теми же вкусовыми характеристиками и на тех же производственных мощностях. При этом в составе продуктов Actimuno используется тот же пробиотический штамм лактобактерий L.Casei Actimunis (L. casei CNCM I-1518) в неизменном количестве.

Danone в октябре 2022 года объявила о намерении передать операционный контроль над бизнесом свежих молочных продуктов и продуктов на растительной основе в России. Однако в июле 2023 года доли иностранных владельцев в российской структуре производителя молочных продуктов Danone были переданы во временное управление Росимущества.

В сентябре бывшая российская структура компании Danone - "Эйч энд Эн" - была переименован в Health & Nutrition.