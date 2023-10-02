Главы Eni и BP считают, что миру нужны инвестиции в нефть и газ сейчас

Глава Eni Клаудио Дескальци заявил, что говорить о пике спроса на нефть до 2030 года опасно

АБУ-ДАБИ, 2 октября. /ТАСС/. Мировой спрос на нефть и газ сохраняется, а разговоры о наступлении его пика до 2030 года опасны, поскольку приведут к снижению инвестиций и росту цен, считает глава итальянской Eni Клаудио Дескальци.

"Я не знаю, пройдем ли мы пик потребления до 2030 года, но это очень опасные разговоры, поскольку нам придется снижать инвестиции", - сказал он на конференции ADIPEC. По словам Дескальци, это вызовет рост цен на энергоносители на фоне сохранения спроса на них.

Его поддержал и исполняющий обязанности главы BP Мюррей Очинклосс. "Что я действительно знаю - миру нужны нефть и газ сегодня. В прошлом году мы потеряли 3% мировых поставок газа из-за ситуации с Россией, и цены на газ в Европе выросли в семь раз. Это ключевая мысль: нам надо сохранять инвестиции в нефть и газ, энеросистему сегодня, поскольку энергопереход занимает время", - отметил он.

"Растущий спрос все еще здесь, и сокращать поставки опасно. Когда вы говорите такие вещи, вы создаете обратную ситуацию и обратную реакцию, а нам нужен баланс. Нам нужно инвестировать в сбалансированный энергомикс", - добавил Дескальци.

Глава итальянской компании считает, что несмотря на то, что угольные станции дают большие выбросы углекислого газа, "нельзя просто закрыть и остановить все, и говорить, что будущее только за ВИЭ". "Нет, у нас есть инфраструктура, у нас есть инвестиции, и спрос все еще здесь, на прежнем уровне. В некоторых странах он растет, в некоторых, как в Европе, газовый спрос последние 20 лет сохраняется на одном уровне", - подчеркнул он.

"Энергопереход реален и важен для всех, и нам не нужно тратить время, чтобы создавать врагов и бороться друг с другом, нам нужно быть вместе. Не надо видеть врагов во всей энергосистеме", - добавил Дескальци