В Омске откроется центр разработки систем для беспилотников

Он заработает в 2026 году

ОМСК, 2 октября. /ТАСС/. Научно-производственный центр по разработке электронных компонентов и ретрансляторов, бортовых систем мониторинга и контроля для беспилотников, создаваемый в Омской области по соответствующему нацпроекту, заработает в 2026 году. Об этом сообщила пресс-служба министерства промышленности и научно-технического развития региона.

"По федеральному плану такой центр должен заработать в 2026 году. В числе возможных участников проекта НПЦ ОНИИП (научно-производственный центр "Омский научно-исследовательский институт приборостроения), ЦКБА (Центральное конструкторское бюро автоматики), ОмГТУ, ОмГАУ, Омскавиат, Омский региональный центр импортозамещения и ряд других предприятий", - цитирует пресс-служба министра промышленности Омской области Андрея Посаженникова.

Он отметил, что Омский государственный аграрный университет (ОмГАУ) и Омский авиационный техникум (Омскавиат) уже реализуют программы подготовки кадров для отрасли беспилотной авиации и обучают управлению дронами. "Имеющиеся у омских промышленных предприятий компетенции в производстве систем микроэлектроники, авиадвигателей, электрооборудования позволяют обеспечить развитие отрасли беспилотных авиационных систем в нашем регионе", - считает министр.

В конце 2022 года президент России Владимир Путин поручил кабмину к 1 сентября 2023 года утвердить нацпроект по развитию беспилотных авиасистем на период до 2030 года. В конце июня правительство России утвердило стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года и на перспективу до 2035 года. Наибольший потенциал для применения беспилотников - в сельском хозяйстве, строительном надзоре, создании геопространственных баз данных, доставке грузов в труднодоступные районы.