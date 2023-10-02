Акции Polymetal включили в индекс казахстанской биржи AIX

Вес акций компании в индексе составляет 15%

АСТАНА, 2 октября. /ТАСС/. Акции Polymetal - крупнейшего российского производителя серебра и одного из ведущих золотодобытчиков - после перерегистрации в Казахстане вошли в индекс казахстанской биржи Astana International Exchange (AIX). Об этом свидетельствуют данные биржи.

Вес акций компании в индексе составляет 15%.

В августе Polymetal завершил перерегистрацию с острова Джерси в международный финансовый центр "Астана" в Казахстане. В результате редомициляции основной листинг компании переместился с LSE на Астанинскую международную биржу.

Позднее глава Polymetal Виталий Несис сообщил, что компания после завершения перерегистрации с острова Джерси в Казахстан рассматривает возможность продажи российских активов в течение шести-девяти месяцев, а полученные средства могут быть направлены на дивиденды и инвестиции в проекты в Казахстане. Он также отмечал, что продажа российских активов стала вынужденной мерой, поскольку существует риск санкций для всей группы.

Минфин США 19 мая включил в санкционный список АО "Полиметалл" - российскую структуру Polymetal.

Polymetal входит в 10 крупнейших в мире производителей золота и в пятерку крупнейших производителей серебра. Активы компании расположены в России и Казахстане. Polymetal владеет 10 действующими месторождениями золота и серебра, а также портфелем проектов развития.