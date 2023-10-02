"Новые люди" предложили согласовывать с клиентами рост тарифов на сотовую связь

Парламентарии объяснили инициативу участившимися случаями необоснованного повышения тарифов

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Депутаты фракции "Новые люди" в Госдуме во главе с Алексеем Нечаевым направили обращение вице-премьеру правительства РФ Дмитрию Чернышенко, в котором предлагают обязать операторов связи заключать дополнительные соглашения с клиентами при повышении тарифов выше индекса потребительских цен на услуги связи за предыдущий год. Копия документа есть в распоряжении ТАСС.

"Просим вас, уважаемый Дмитрий Николаевич, рассмотреть целесообразность внесения изменений в постановление правительства РФ №1342 в части установления обязательства операторов связи заключать дополнительные соглашения с потребителями в случае повышения тарифов связи выше индекса потребительских цен на услуги связи за предыдущий год, в случае одобрения такой инициативы поручить профильным органам исполнительной власти подготовить соответствующие изменения для их представления в правительство Российской Федерации", - указано в документе.

Парламентарии объяснили предложение участившимися случаями необоснованного повышения тарифов. "Так, 25 сентября 2023 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении оператора связи "Мегафон" за необоснованное повышение тарифов. 14 сентября 2023 года ФАС сообщила, что проанализирует повышение тарифов оператором сотовой связи МТС на их соответствие антимонопольному законодательству. По оценкам экспертов, средняя стоимость тарифов на связь у крупнейших сотовых операторов вырастет в 2023 году на 10-15%, что значительно превышает официальную инфляцию. В этой связи представляется необходимым вводить новые регуляторные меры по снижению рисков необоснованного повышения тарифов на связь для граждан России", - пояснили "Новые люди".

Депутаты также отметили, что по действующим нормам сведения об изменении тарифных планов публикуются на сайтах операторов, однако большинство граждан фактически узнают о значительном повышении тарифов на связь постфактум, так как не отслеживают эту информацию.