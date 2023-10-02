Хуснуллин сообщил, что в Мариуполе возводят 21 многоэтажный дом

По словам вице-премьера РФ, 14 из них планируется сдать в эксплуатацию до конца 2023 года и семь - в первом полугодии следующего

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Публично-правовая компания (ППК) "Единый заказчик в сфере строительства" возводит в Мариуполе 21 многоэтажный дом. Об этом сообщили на сайте правительства со ссылкой на вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

"В Центральном, Левобережном и Приморском районах Мариуполя специалисты ППК "Единый заказчик в сфере строительства" возводят 21 многоквартирный дом, 14 из которых планируется сдать в эксплуатацию до конца этого года и семь - в первом полугодии следующего", - говорится в сообщении.

С начала работы в Мариуполе "Единый заказчик" ввел в эксплуатацию 30 многоквартирных домов общей площадью 184 тыс. кв. м, уточнил генеральный директор ППК "Единый заказчик в сфере строительства" Карен Оганесян. "В них 2 093 квартиры, которые предназначены для жителей, потерявших жилье в ходе военных действий. Среди наиболее знаковых завершенных объектов жилищного строительства - жилой комплекс "Изумрудный" на проспекте Ленина и дома в новом микрорайоне Черемушки на Иртышской улице", - приводят в сообщении слова Хуснуллина.

По его словам, квартиры в новостройках сдаются с внутренней отделкой, они оборудованы электроплитами и необходимой сантехникой. На придомовой территории организованы проезды и тротуары с наружным освещением, обустроены зоны парковки, детские и спортивные площадки.