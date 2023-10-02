СМИ: в Алжире назначили нового президента нефтегазового концерна Sonatrach

Главой компании стал Рашид Хашиши

ТАСС, 2 октября. Рашид Хашиши стал новым президентом государственной алжирской нефтегазовой компании Sonatrach, сообщил портал En-Nahar Online. Хашиши возглавлял компанию с апреля по ноябрь 2019 года.

По информации портала, Хашиши сменил Тауфика Хаккара, который занимал пост генерального директора концерна с февраля 2020 года.

Основанная в 1963 году Sonatrach - крупнейшая алжирская компания и один из главных игроков на рынке углеводородов в Африке и в регионе Средиземного моря. Экспортный доход Sonatrach в 2022 году составил $60 млрд, инвестиции достигли $5,5 млрд. В последние годы компания продолжает демонстрировать рост основных показателей. Так, за год на 2% увеличился уровень добычи нефти, с 185,2 млн тонн в 2021 году до 189,9 млн тонн в 2022 году.