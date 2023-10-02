Индексы Мосбиржи и РТС снизились на 0,03-1,53%

Курс доллара вырос на 1,79%, евро - на 1,6%, юань - на 0,107%

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Российский рынок акций в понедельник начал торги позитивно, но к вечеру все же показал негативную динамику. По итогам дня индекс Мосбиржи снизился на 0,03%, до 3 132,33 пункта, долларовый индекс РТС опустился на 1,53%, до 992,18 пункта. Курс доллара вырос на 1,79%, до 99,76 рубля, евро - на 1,6%, до 104,95 рубля, юань - на 0,107%, до 13,60 рубля.

"Российский рынок акций в понедельник начал торги позитивно. Рубль продолжал проявлять склонность к ослаблению, что обычно транслируется в улучшение позиций акций экспортеров, занимающих более половины индекса. Однако индекс Мосбиржи не смог закрепиться выше важной технической отметки в 3 140 пунктов. Среди причин потери уверенности покупателями - общий спад в сырьевых котировках", - рассказал инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

Внешний фон в течение дня ухудшался. "Несмотря на то, что в США на выходных удалось избежать "шатдауна" - политики пришли к временному соглашению на 45 дней, предотвратившему приостановку работы правительства - глобальный риск-аппетит оставался под давлением. Отчасти могла сказаться негативная статистика. Накануне в Китае были опубликованы сентябрьские индексы экономической активности PMI в производстве и секторе услуг от Caixin. Данные оказались хуже прогнозов, хоть и удержались в зоне роста (более 50 пунктов)", - добавил эксперт.

При этом в США производственный PMI за минувший месяц превзошел прогнозные значения. "Более того, по версии ISM, показатель вошел в зону роста (51,2 п. при прогнозе 48,5 п.). В еврозоне соответствующий PMI совпал с ожиданиями, как и данные по безработице, уровень которой в августе сократился до 6,4%", - отметил Бахтин.

Рынок акций

Наибольший рост к завершению сессии показывали обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (+3,74%), "бумаги Интер РАО" (+3,19%), привилегированные и обыкновенные акции "Татнефти" (+2,44% и +2,29%), привилегированные акции "Мечела" (+2,33%), бумаги "Новатэка" (+2,14%) и котировки Мосбиржи (+2,12%).

"Обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" продолжали повышение конца прошлой недели и достигли максимума с февраля 2022 года, в течение сессии преодолев долгосрочное сопротивление 33 рубля. В пятницу "Сургутнефтегаз" сообщил о получении чистой прибыли по РСБУ в I полугодии в размере 846,56 млрд рубля. За весь 2022 год компания при этом заработала 60,7 млрд чистой прибыли и продолжала платить дивиденды", - рассказала аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.

В понедельник стало известно, что "Интер РАО" ведет переговоры по повышению цен на электроэнергию для Китая после введения экспортных пошлин. Монголия при этом уже согласилась на более высокие цены. Бумаги "Татнефти" смотрелись лучше рынка в ожидании отсечки по дивидендам. "за I полугодие 2023 года компания выплатит 27,54 рубля на оба типа бумаг (доходность около 4,5%), которая назначена на 11 октября", - заметила эксперт.

Совет директоров "Новатэка" одобрил дивиденды за I полугодие 2023 года в размере 34,5 рублей на акцию с закрытием реестра 10 октября и доходностью около 2%.

В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали акции ТГК-1 (-2,88%), бумаги "Русгидро" (-2,76%), котировки НМТП (-2,74%), акции "Россетей" (-2,38%), бумаги "Полиметалла" (-2,35%) и привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (-2,15%), которые корректировались после резкого роста в пятницу.

Прогноз на 3 октября

Прогноз "БКС мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на 3 октября - 3 050 - 3 200 пунктов, по курсу доллара - 97-100 рублей. По прогнозам Freedom Finance Global, завтра индекс Мосбиржи может показать движение в коридоре 3 000 - 3 150 пунктов, пара доллар/рубль может колебаться в интервале 98-100 рублей, евро/рубль - в коридоре 103-105 рублей, пара юань/рубль - в коридоре 13-13,7 рублей.

Во вторник в фокусе участников торгов останутся монетарные сигналы мировых регуляторов, сырьевые цены, динамика валютного рынка, геополитика. Китайские биржи на этой неделе закрыты в связи с национальными праздниками. Инвесторы завтра обратят внимание на число открытых вакансий на рынке труда США в августе (JOLTS).

Также во вторник Мосбиржа представит данные по объему торгов за сентябрь. "Операционные показатели Мосбиржи в условиях повышенного интереса к различным финансовым инструментам при высокой волатильности преимущественно радуют инвесторов и позволяют акциям сохранять динамику лучше рынка, в том числе благодаря надеждам на возможные дивиденды", - считает Кожухова.