Эксперт заявил, что эффект от потолка цен на российскую нефть значительно снизился

Директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак считает, что в будущем основная интрига будет разворачиваться вокруг заявлений Саудовской Аравии и России о продлении либо смягчении добровольных мер по ограничению добычи

НЬЮ-ЙОРК, 2 октября. /ТАСС/. Ситуация с установленным западными странами потолком цен на российскую нефть существенно изменилась, эффект от этих ограничений значительно уменьшился. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак.

"Начиная с лета этого года ситуация существенно изменилась, и мы видим, что перевозчиков российской нефти хватает, а сопутствующие проблемы, связанные с перенаправлением логистики, оплатой и страхованием таких закупок, хотя и не безболезненно, но решаются. Логично, что сократились размеры ценовых скидок и, соответственно, возросли доходы российских поставщиков. В результате эффект от ценового потолка уже значительно снизился", - сказал он.

По мнению американского инвестора, "основным фактором неэффективности ценового потолка в данный момент являются текущие и прогнозируемые цены на нефть, стремящиеся к $100 за баррель", так как "именно Россия наряду с Саудовской Аравией является прямым бенефициаром сокращения добычи в рамках ОПЕК+ и сильно увеличившегося спроса".

Шостак также считает, что в будущем основная интрига будет разворачиваться вокруг заявлений Саудовской Аравии и России о продлении либо смягчении добровольных мер по ограничению добычи. "По сути Россия сейчас будет находиться в уникальной позиции производителя, диктующего ценообразование. Вряд ли такой сценарий предполагали авторы ценового потолка год назад", - отметил он.