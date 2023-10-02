Аграрии Кировской области заготовили корма в полном объеме

По данным ведомства, сена заготовлено 135 тыс. тонн, сенажа - 418 тыс. тонн, зеленой массы на силос - 1 960 тыс. тонн

ТАСС, 2 октября. Аграрии Кировской области выполнили план по заготовке кормов, несмотря на засуху, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"В Кировской области сектор животноводства обеспечен кормами, несмотря на непростые агрометеорологические условия текущего года, связанные с недостатком осадков и засухой. В целом план по заготовке кормов в области выполнен. Заготовлено 32 ц кормовых единиц грубых и сочных кормов на одну условную голову скота, что составляет 100% к плановому значению", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, сена заготовлено 135 тыс. тонн, сенажа - 418 тыс. тонн, зеленой массы на силос - 1 960 тыс. тонн. В два раза больше прошлого года заготовлено силосной массы из кукурузы - 112 тыс. тонн (в 2022 году - 56,7 тыс. тонн).

В Кировской области также завершаются уборочные работы, убраны зерновые и зернобобовые культуры на 99% площадей. Аграрии намолотили 766 тыс. тонн зерна - 105% в сравнении со средним пятилетним значением (727 тыс. тонн). Средняя урожайность по области составляет 25 ц/га. Сейчас на полях области идут работы по подготовке к весенним полевым работам будущего года.

Закончился сев озимых культур, посеяно 73 тыс. га. Площадь посева озимых сохранили на уровне прошлых лет. "Наши аграрии подошли к завершению года с достойными результатами. Несмотря на погодные условия, рост цен на топливо, нам удалось достигнуть намеченных целей, в том числе благодаря дополнительной поддержке в сумме 200 млн рублей, которую предоставили аграриям из областного бюджета по поручению губернатора. Благодарю каждого работника отрасли за труд", - цитирует пресс-служба зампреда регионального правительства Юрия Терешкова.

В 2022 году аграрии Кировской области собрали рекордный урожай зерновых - 825 тыс. тонн. Этот показатель почти в полтора раза превышал аналогичный показатель 2021 года.