В Гонконге возобновились торги акциями китайского девелопера Evergrande

По данным на 05:30 мск, акции компании демонстрируют рост на 20,3% и торгуются по цене $0,049

ГОНКОНГ, 3 октября. /ТАСС/. Торги акциями одной из крупнейших девелоперских компаний Китая Evergrande возобновлены на Гонконгской фондовой бирже после двухдневного перерыва. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте площадки.

"Торги акциями China Evergrande Group возобновлены в 09:00 (04:00 мск) сегодня, 3 октября", - сказано в сообщении. По данным на 10:30 по местному времени (05:30 мск), акции компании демонстрируют рост на 20,3% и торгуются по цене 0,385 гонконгского доллара ($0,049). Как следует из данных площадки, из двух подразделений компании только одно - Evergrande Property Services - возобновило торги на Гонконгской бирже. Торги ценными бумагами Evergrande New Energy Vehicle Group по-прежнему приостановлены.

Торги акциями Evergrande и ее подразделений на Гонконгской фондовой бирже были приостановлены 28 сентября. 27 сентября агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что председатель совета директоров Evergrande Group Сюй Цзяинь якобы находится под контролем полиции КНР с начала месяца. Позже компания подтвердила, что "получила уведомление от соответствующих органов" о том, что Сюй Цзяинь "был подвергнут принудительным мерам в соответствии с законом в связи с подозрением" в преступлениях.

В понедельник Evergrande подала заявку на возобновление торгов на бирже в Гонконге. Как указывалось в документе, "совет директоров считает, что в настоящее время нет никакой другой внутренней информации о компании, которая должна быть обнародована".

Evergrande после нескольких лет роста и активных заимствований в 2021 году объявила о дефолте по платежам в адрес кредиторов и субподрядчиков. Пытаясь избежать банкротства, компания начала распродавать активы. 21 марта 2022 года Evergrande приостановила торги акциями на Гонконгской фондовой бирже, до этого они упали в цене в несколько раз. 28 августа этого года торги акциями компании возобновились после перерыва в почти полтора года.

17 июля Evergrande опубликовала два финансовых отчета - за 2021 и 2022 годы. Согласно последнему из этих документов, суммарный объем долговых обязательств девелопера к концу 2022 года снизился в годовом выражении на 5,5%, составив 2,437 трлн юаней (около $339,9 млрд). Крах Evergrande спровоцировал серьезный кризис на рынке недвижимости Китая: суммарный метраж запущенных в 2022 году новых проектов по итогам года сократился на 39,4% в годовом выражении, до 1,206 млрд кв. м.