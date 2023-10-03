В Москве помогут 76 предпринимателям рассчитаться с долгами

Основным условием заключения мирового соглашения является единовременное погашение не менее 15% от суммы долга

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Поддержка города поможет 76 предпринимателям в Москве рассчитаться с долгами по имущественно-земельным платежам на общую сумму более 2 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента городского имущества.

"Почти за три года мировые соглашения заключили с 76 предпринимателями с общей суммой долга почти 2,1 млрд рублей. В бюджет единовременно поступило около 650 млн рублей. Благодаря такой мере поддержки предприниматели, оказавшиеся в сложной ситуации, могут сохранить свой бизнес", - сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Отмечается, что основным условием заключения мирового соглашения является единовременное погашение не менее 15% от суммы долга. Рассрочка может быть предоставлена на год при задолженности до 100 млн рублей или на два, если сумма превышает 100 млн рублей.

Для того, чтобы обратиться за предоставлением рассрочки, предпринимателям необходимо направить соответствующее обращение в свободной форме в департамент городского имущества, приложить документы, подтверждающие оплату не менее 15% от суммы задолженности, а также график платежей. В случае соблюдения всех этих условий город подготовит проект мирового соглашения и направит заявителю для подписания, добавили в пресс-службе.

С октября 2020 года предприниматели, у которых накопился долг перед городом по земельно-имущественным платежам, могут заключить мировое соглашение и выплатить его в рассрочку. Воспользоваться таким правом могут юридические лица, имеющие долг свыше 10 млн рублей, в отношении которого решение суда о взыскании вступило в законную силу.