Япония инвестирует $1,3 млрд в работу завода по выпуску чипов американской компании

Вложения нацелены на формирование в Японии стабильных поставок полупроводников, которые требуются для производства электронных устройств и необходимы ради обеспечения экономической безопасности страны

ТОКИО, 3 октября. /ТАСС/. Правительство Японии приняло решение направить инвестиции на сумму 192 млрд иен (около $1,3 млрд) на улучшение работы завода компании Micron Technology по выпуску современных чипов, который расположен в городе Хиросима. Об этом сообщается на сайте министерства экономики, торговли и промышленности.

Отмечается, что соответствующие вложения нацелены на формирование в Японии стабильных поставок полупроводников, которые требуются для производства электронных устройств и необходимы ради обеспечения экономической безопасности страны.

В мае Micron Technology объявила, что в ближайшие несколько лет вложит до 500 млрд иен (порядка $3,3 млрд) в производство современных чипов и модулей оперативной памяти на своем японском предприятии.