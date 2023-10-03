Девелопер ФСК купил проект по возведению первого в РФ завода лимонной кислоты

Производство разместится на площади 19 га в специальной экономической зоне "Узловая" Тульской области

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Федеральный девелопер ГК ФСК закрыл сделку по покупке проекта строительства первого в России завода по производству лимонной кислоты, сообщила пресс-служба девелопера.

"По итогам сделки ГК ФСК становится владельцем 80% нового актива - компании "Органические кислоты", которая займется строительством и запуском первого завода в России крупнотоннажного производства лимонной кислоты общим объемом 20 тыс. тонн в год с последующим увеличением. Завод разместится на площади 19 га в специальной экономической зоне "Узловая" Тульской области", - говорится в сообщении пресс-службы.

По информации девелопера, запуск первой очереди производства запланирован на второй квартал 2025 года. Объем инвестиций не разглашается. Проект развивается при активной поддержке Тульской области.

По словам президента ГК ФСК Владимира Воронина, это направление бизнеса крайне интересно, поскольку сегодня вся лимонная кислота, которая завозится в Россию, импортируется из Китая. "Строительство нового завода позволит частично удовлетворить внутренний спрос в этом продукте, а также развивать экономику страны в рамках политики импортозамещения", - приводит пресс-служба его комментарий.

В свою очередь, генеральный директор компании "Органические кислоты" Андрей Крушинский сообщил, что продукция нового предприятия появится на рынке в начале 2025 года. Компания "Органические кислоты" была создана специально под реализацию данного проекта.

Ранее ФСК приобрел две компании по производству стекла у японской стекольной корпорации NSG Group в дополнение к ранее приобретенным производствам. ГК ФСК занимает четвертое место в Едином ресурсе застройщика РФ. Ее объекты представлены в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Калужской областях и Краснодарском крае. Основное направление деятельности - строительство жилья комфорт- и бизнес-класса, коммерческой недвижимости, транспортной и социальной инфраструктуры. В 2022 году Российское рейтинговое агентство АКРА подтвердило ГК ФСК кредитный рейтинг А- (RU) со стабильным прогнозом. Выручка группы компаний за 2022 год составила более 174 млрд рублей, что сопоставимо с показателями предыдущего года.