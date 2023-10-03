"Яндекс Путешествия" запустил продажу ж/д билетов в приложении

Пользователи смогут приобрести билеты на поезда дальнего следования по России и странам ближнего зарубежья

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Продажа билетов на поезда дальнего следования по России и странам ближнего зарубежья появилась в мобильном приложении "Яндекс Путешествия". Об этом сообщает пресс-служба сервиса.

"В мобильном приложении "Яндекс Путешествия" появились билеты на поезда дальнего следования по России и странам ближнего зарубежья", - рассказали в пресс-службе.

Так, для покупки билета необходимо выбрать место отправления и прибытия и дату. Результаты можно отфильтровать по цене, времени отправления и прибытия, вокзалу и типу вагона. Также есть фильтры по скоростным поездам, например "Ласточке" и "Сапсану" до Санкт-Петербурга. При выборе мест в приложении можно посмотреть, есть ли в вагоне кондиционеры и биотуалеты, мужские и женские купе, где расположены багажные полки и розетки, входит ли в билет питание. Если при оформлении заказа указать данные карты "РЖД Бонус", то баллы за покупку начислятся автоматически.

По данным пресс-службы сервиса, чаще всего пользователи "Яндекс Путешествий" ездят на поезде в Москву, Санкт-Петербург, Краснодар, Ростов-на-Дону, Адлер и Сочи. Этой осенью средняя цена ж/д билета из Москвы в Санкт-Петербург составляет 3,7 тыс. рублей, в Краснодар - 5,4 тыс. рублей, в Ростов-на-Дону - 5,3 тыс. рублей, в Адлер и Сочи - 6,1 тыс. рублей.