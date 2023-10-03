Reuters: Boeing планирует нарастить производство модели 737 к 2025 году

Агентство сообщило, что компания собирается увеличить объем поставок до 57 самолетов в месяц

ЛОНДОН, 3 октября. /ТАСС/. Авиастроительная компания Boeing планирует достичь рекордного объема производства самолетов модели 737 к июлю 2025 года. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на производственный план компании.

По его информации, производство моделей семейства Boeing 737, которое включает более ранние варианты, а также Boeing 737 MAX, вырастет до 42 самолетов в месяц к декабрю 2023-го. Однако уже к июлю 2025 года компания планирует нарастить объем производства этой модели до 57 самолетов в месяц. Как отмечает издание, ранее авиастроитель уже пытался достичь похожих показателей, но в 2019 году два самолета Boeing 737 MAX разбились, их выпуск был приостановлен. Прежняя версия плана подразумевала наращивание производства до 52 самолетов в месяц к январю 2025 года.

"Мне бы хотелось увеличить [ежемесячный] объем поставок [самолетов Boeing] до 60, и рынок уже ждет их. В этом нет никаких сомнений", - приводит агентство слова генерального директора компании Дэйва Кэлхуна. По его мнению, вторая половина 2024 года станет "ключевым моментом" в деле реализации нового производственного плана. Он добавил, что график поставки продукции на рынок может меняться в зависимости от множества факторов.

Boeing 737 - семейство узкофюзеляжных ближне-среднемагистральных пассажирских и транспортных самолетов. Он производится корпорацией Boeing с 1967 года. Boeing 737 стал самым массовым пассажирским самолетом за всю историю пассажирского авиастроения, 13 марта 2018 года был поставлен десятитысячный самолет.