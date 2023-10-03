"Автодом" может выйти на IPO в 2025 году

Как сообщил гендиректор компании Андрей Ольховский, объем привлечения может достичь 30% от капитала

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Группа компаний "Автодом" может выйти на IPO (первичное публичное размещение акций) в течение 2025 года. Об этом ТАСС сообщил гендиректор "Автодома" Андрей Ольховский.

"С точки зрения сроков размещения мы считаем, что наиболее правильным сроком будет в течение 2025 года. На текущий момент сделать расчет достаточно сложно, но уровень привлечения может быть порядка 30 млрд рублей", - сказал он.

Ольховский добавил, что объем привлечения может достичь 30% от капитала. Однако все будет зависеть от того, с каким капиталом "Автодом" подойдет к 2025 году, уточнил гендиректор.

По его словам, большая часть привлеченных инвестиций будет направлена на расширение производства завода "МБ рус" в подмосковном Есипово, а также на организацию выпуска автокомпонентов.

"С нашей точки зрения, 2024 год будет взрывным в автомобильной отрасли, но при этом одинаково напряженным с точки зрения конкуренции. Положительные результаты смогут показать только те компании, которые могут привлекать достаточно крупные суммы ликвидности для хеджирования динамики спроса", - заключил Ольховский.

О стремлении выйти на IPO в 2023-2024 годах холдинг сообщал в конце 2022 года. Тогда в компании уточняли, что это будет возможно при благоприятных макроэкономических условиях и внешних факторах.