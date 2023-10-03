Гана одобрила план разработки месторождения Pecan с участием "Лукойла"

При этом, как уточнили в министерстве энергетики страны, одобрение со стороны кабмина еще не означает начало разработки месторождения

АБУ-ДАБИ, 3 октября. /ТАСС/. Правительство Ганы одобрило проект разработки месторождения Pecan на блоке Deepwater Tano Cape Three Points (DWT/CTP), в котором примет участие "Лукойл". Об этом сообщил журналистам заместитель министра энергетики Ганы Герберт Крапа в кулуарах нефтегазовой выставки ADIPEC.

"Правительство одобрило [проект] по месторождению Pecan", - сказал он.

При этом замминистра отметил, что одобрение со стороны правительства еще не означает начало разработки месторождения.

Однако Крапа не стал отвечать на вопрос, сделано ли уже финальное инвестрешение по проекту. "Я не могу прокомментировать последние новости о финальном решении. Но уверен, что мы сможем закрыть этот вопрос быстро, чтобы начать разработку [месторождения]", - пояснил он.

Вице-президент "Лукойла" по Америке, Африке и Ближнему Востоку Иван Романовский говорил в марте, что, в случае одобрения правительством Ганы плана по разработке месторождения Pecan, российская компания может принять финальное инвестрешение по проекту в октябре-ноябре.

Блок (DWT/CTP) площадью чуть более 2 тыс. кв. км расположен в западной части акватории Ганы в Гвинейском заливе. Глубина моря в пределах блока составляет от 1,6 тыс. до 3 тыс. м. На блоке обнаружено семь месторождений углеводородов - пять нефтяных и два газовых.

Pecan Energies (бывшая Aker Energy) владеет долей в 50% на блоке DWT/CTP и является оператором месторождения. "Лукойл" вошел в проект в марте 2014 года, сделка завершилась в октябре 2015 года. Доля российской компании оценивается в 38%.