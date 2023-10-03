На Украине доллар подорожал на 25 копеек в первый день после отмены фиксированного курса

Средний курс составил 38,40 гривны

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Средний курс доллара вырос на Украине на 25 копеек (примерно на 0,65%) в первый день после отказа Нацбанка от фиксированного курса. Об этом сообщает агентство РБК-Украина.

По его данным, утром 3 октября средний курс доллара составил 38,40 гривны, курс евро вырос на 10 копеек - до 40,80 гривны. В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 37,80 гривны, евро - по 40,10 гривны.

Накануне Нацбанк Украины (НБУ) объявил о введении с 3 октября управляемого гибкого курса гривны. Регулятор пояснил, что будет продолжать контролировать курсы валют, не допуская слишком сильного колебания гривны. НБУ также пообещал прилагать усилия для минимизации разницы между наличным и официальным курсами.

Нацбанк ввел фиксированный курс гривны 24 февраля 2022 года.