"Аэрофлот" с 3 ноября возобновит полеты в Шымкент

Рейсы будут выполнять на самолетах Airbus A320

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. "Аэрофлот" с 3 ноября запустит прямые регулярные рейсы из Москвы в Шымкент. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

"Полеты из Москвы в Шымкент (Казахстан) будут выполняться один раз в неделю, начиная с 3 ноября, на самолетах Airbus A320", - говорится в сообщении.

Вылет рейса из Москвы запланирован по пятницам, обратный перелет из Шымкента - по субботам. Продажа билетов по этому направлению уже открыта, отмечается в сообщении.

Как проинформировали в пресс-службе, Шымкент станет шестым по счету пунктом Казахстана, в который "Аэрофлот" летает из Москвы. Сейчас авиакомпания выполняет собственные рейсы из аэропорта Шереметьево в Астану, Актау, Атырау, Алматы и Караганду.